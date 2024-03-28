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«Каждый раз, когда он выходит, убирай меня». Гретцки — о первой встрече на льду с Харой

«Каждый раз, когда он выходит, убирай меня». Гретцки — о первой встрече на льду с Харой
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Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился воспоминаниями о том, как впервые сыграл против экс-защитника ряда клубов НХЛ Здено Хары, который является одним из самых высокорослых игроков в истории НХЛ.

«Я увидел его во время раскатки, и подумал: «Ничего себе!» После этого я зашёл в тренерскую. Я не могу передать всё дословно, но я сказал Колину Кэмпбеллу (тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» в середине 90-х. — Прим. «Чемпионата») что-то вроде «слушай, каждый раз, когда третий номер выходит на лёд, убирай меня оттуда» (смеётся), — сказал Гретцки в эфире TNT.

Напомним, Хара провёл 24 сезона в НХЛ, занимает второе место среди всех европейских хоккеистов (после Яромира Ягра) и первое среди всех защитников по количеству матчей в регулярных чемпионатах.

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