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«Надеюсь, этот год настал». Форвард «Вашингтона» — о шансе впервые сыграть в плей-офф

«Надеюсь, этот год настал». Форвард «Вашингтона» — о шансе впервые сыграть в плей-офф
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум поделился эмоциями от возможности впервые в своей карьере (за исключением «пузыря» в 2020 году) сыграть в плей-офф НХЛ.

«Это, конечно, нечто особенное… Вы знаете, что мне пока ещё не удавалось сыграть в плей-офф НХЛ, но есть надежда, что этот год настал. Прямо сейчас мы именно там. Определённо, наша судьба зависит от нас самих, и нам просто нужно продолжать идти вперед. Мы получаем большое удовольствие. Каждый хочет проявить себя в больших матчах и принимать участие в играх, когда на кону стоит многое. Именно это сейчас и происходит, и мы стараемся изо всех сил», — приводит слова Строума The Hockey News.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Строума 60 (25+35) очков в 71 матче.

На данный момент «Вашингтон» имеет 81 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, находясь в зоне «уайлд-кард».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Дауд (Дженсен, Маленстин) – 22:09     1:1 Дебринкэт (Питри, Комфер) – 24:53     1:2 Перрон (Комфер, Ларкин) – 39:17 (pp)     2:2 Макмайкл (Оши, Фехервари) – 40:35     3:2 Строум (Карлсон, Пасиоретти) – 44:49     3:3 Кейн (Дебринкэт) – 54:40     4:3 Строум (Карлсон, Лапьер) – 61:55    
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