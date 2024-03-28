«Надеюсь, этот год настал». Форвард «Вашингтона» — о шансе впервые сыграть в плей-офф

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум поделился эмоциями от возможности впервые в своей карьере (за исключением «пузыря» в 2020 году) сыграть в плей-офф НХЛ.

«Это, конечно, нечто особенное… Вы знаете, что мне пока ещё не удавалось сыграть в плей-офф НХЛ, но есть надежда, что этот год настал. Прямо сейчас мы именно там. Определённо, наша судьба зависит от нас самих, и нам просто нужно продолжать идти вперед. Мы получаем большое удовольствие. Каждый хочет проявить себя в больших матчах и принимать участие в играх, когда на кону стоит многое. Именно это сейчас и происходит, и мы стараемся изо всех сил», — приводит слова Строума The Hockey News.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 26-летнего Строума 60 (25+35) очков в 71 матче.

На данный момент «Вашингтон» имеет 81 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, находясь в зоне «уайлд-кард».