Д. Строум — о состоянии «Вашингтона»: команда выигрывает, Ови забивает. Двигаемся дальше

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал свой дубль в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ), а также высказался о состоянии своей команды на данном отрезке сезона.

«Да, знаю, что установил личный рекорд по голам. Ощущения отличные. Во второй части сезона я не так много забивал, но команда хорошо играет, выигрывает, Ови (Овечкин. — Прим. «Чемпионата») забивает. Рад, что смог сегодня внести свой вклад. Взяли важные два очка и двигаемся дальше», — приводит слова Строума пресс-служба «Вашингтона».

По итогам этой встречи на счету «Вашингтона» стало 81 очко. «Кэпиталз» занимают четвёртое место в Столичном дивизионе, находясь в зоне «уайлд-кард» и отставая всего на одно очко от идущей третьей «Филадельфии Флайерз».