«Мы играем в режиме плей-офф». Василевский — о победе над «Бостоном»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Бостон Брюинз» (3:1), по итогам которого он был признан первой звездой.

«Мы были стабильны на протяжении всех 60 минут, чувствуется, что мы играем в режиме плей-офф. Знаю, что у них был второй матч за два дня, и мы этим воспользовались. Я чувствую, что мы растём вместе как команда. Мы сражаемся за место в плей-офф и тот факт, что мы выиграли последние несколько игр, не означает, что мы там будем. Мы должны не сбавлять обороты, а продолжать бороться», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 29-летнего Василевского 45 матчей, в которых он отражал в среднем 89,8% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,92 и двух шат-аутах.

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