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«Мы играем в режиме плей-офф». Василевский — о победе над «Бостоном»

«Мы играем в режиме плей-офф». Василевский — о победе над «Бостоном»
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Бостон Брюинз» (3:1), по итогам которого он был признан первой звездой.

«Мы были стабильны на протяжении всех 60 минут, чувствуется, что мы играем в режиме плей-офф. Знаю, что у них был второй матч за два дня, и мы этим воспользовались. Я чувствую, что мы растём вместе как команда. Мы сражаемся за место в плей-офф и тот факт, что мы выиграли последние несколько игр, не означает, что мы там будем. Мы должны не сбавлять обороты, а продолжать бороться», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 29-летнего Василевского 45 матчей, в которых он отражал в среднем 89,8% бросков за игру при коэффициенте надёжности 2,92 и двух шат-аутах.

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НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 10:06     1:1 Хайнен (Заха) – 17:11     2:1 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 26:50     3:1 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:33    
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