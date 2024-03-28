Кучеров — в четырёх очках от нового рекорда России в НХЛ по результативности за сезон

Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (3:1).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, по итогам этого матча на счету россиянина стало 124 (42+82) очка в нынешнем сезоне. Прямо сейчас Кучеров находится всего в четырёх очках от рекорда НХЛ всех времён по результативности за сезон среди российских игроков (128), установленного им же в сезоне-2018/2019.

Напомним, также Кучеров является лидером гонки бомбардиров НХЛ, опережая на одно очко звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (123). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (119).

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше