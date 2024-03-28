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Кучеров — в четырёх очках от нового рекорда России в НХЛ по результативности за сезон

Кучеров — в четырёх очках от нового рекорда России в НХЛ по результативности за сезон
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Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (3:1).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, по итогам этого матча на счету россиянина стало 124 (42+82) очка в нынешнем сезоне. Прямо сейчас Кучеров находится всего в четырёх очках от рекорда НХЛ всех времён по результативности за сезон среди российских игроков (128), установленного им же в сезоне-2018/2019.

Напомним, также Кучеров является лидером гонки бомбардиров НХЛ, опережая на одно очко звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (123). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (119).

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НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 10:06     1:1 Хайнен (Заха) – 17:11     2:1 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 26:50     3:1 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:33    
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