Все результаты игрового дня НХЛ 28 марта

Сегодня, 28 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (3:1). Главной звездой матча стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 100 очками после 72 встреч. После сегодняшней победы лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 99 очков за 73 матча.
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