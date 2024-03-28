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Все результаты игрового дня НХЛ 28 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 28 марта
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Сегодня, 28 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Зуб (Кастелиц, Катчук) – 02:37     0:2 Катчук (Келли, Кастелиц) – 04:56     0:3 Батерсон (Ткачук, Пинто) – 06:01     0:4 Чикран (Пинто) – 08:49     0:5 Ткачук (Шабо, Пинто) – 19:11     1:5 Петерка (Так, Брайсон) – 22:54     2:5 Клифтон (Брайсон) – 33:07     2:6 Пинто (Батерсон, Чикран) – 56:43    

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (3:1). Главной звездой матча стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 10:06     1:1 Хайнен (Заха) – 17:11     2:1 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 26:50     3:1 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:33    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 100 очками после 72 встреч. После сегодняшней победы лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 99 очков за 73 матча.

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