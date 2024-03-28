«Побить его будет трудно». Доун-младший — о своём историческом рекорде за «Аризону»

Нападающий «Аризоны Койотс» Джош Доун прокомментировал своё уникальное достижение, установленное в последнем матче его команды с «Коламбус Блю Джекетс» (6:2).

Напомним, эта игра стала первой для 22-летнего сына легенды «койотов» Шейна Доуна в НХЛ. В ней молодой хоккеист отметился дублем.

«Это матч, который я никогда не забуду. Побить такой рекорд будет трудно», — приводит слова Доуна-младшего пресс-служба «Аризоны».

В нынешнем сезоне Джош набрал 46 (26+20) очков в 62 матчах за «Тусон» в регулярном чемпионате АХЛ. Он был выбран «Аризоной» под общим 37-м номером во втором раунде драфта НХЛ — 2021. Его отец Шейн занимает 17-е место в истории по количеству матчей, проведённых в регулярных чемпионатах НХЛ.