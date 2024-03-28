«Побить его будет трудно». Доун-младший — о своём историческом рекорде за «Аризону»
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Нападающий «Аризоны Койотс» Джош Доун прокомментировал своё уникальное достижение, установленное в последнем матче его команды с «Коламбус Блю Джекетс» (6:2).
Напомним, эта игра стала первой для 22-летнего сына легенды «койотов» Шейна Доуна в НХЛ. В ней молодой хоккеист отметился дублем.
«Это матч, который я никогда не забуду. Побить такой рекорд будет трудно», — приводит слова Доуна-младшего пресс-служба «Аризоны».
В нынешнем сезоне Джош набрал 46 (26+20) очков в 62 матчах за «Тусон» в регулярном чемпионате АХЛ. Он был выбран «Аризоной» под общим 37-м номером во втором раунде драфта НХЛ — 2021. Его отец Шейн занимает 17-е место в истории по количеству матчей, проведённых в регулярных чемпионатах НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Годро, Веренски) – 11:45 (pp) 1:1 Маччелли (Дурзи, Келлер) – 34:45 (pp) 2:1 Доан – 36:33 2:2 Веренски (Дженнер, Годро) – 39:21 (pp) 3:2 Доан (Маччелли, Кесселринг) – 51:32 4:2 Бьюгстад (Шмальц, Дурзи) – 54:49 5:2 Шмальц (Веймелка) – 56:02 (sh) 6:2 Гюнтер – 59:49 (sh)
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