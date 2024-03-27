Сын легенды «Аризоны» сделал дубль в своём первом матче в НХЛ. Видео реакции отца

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Коламбус Блю Джекетс» (5:2).

Дубль в составе «койотов» в этой встрече записал на свой счёт 22-летний нападающий Джош Доун. Он является сыном легенды клуба Шейна Доуна, занимающего 17 место в истории по количеству проведённых матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Примечательно, что этот матч стал первым для Джоша в НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео реакции Доуна-старшего на невероятный успех сына:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Джош набрал 46 (26+20) очков в 62 матчах за «Тусон» в регулярном чемпионате АХЛ. На данный момент форвард является лучшим бомбардиром команды. Джош Доун был выбран «Аризоной» под общим 37-м номером во втором раунде драфта НХЛ — 2021.