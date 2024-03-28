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Хоккейный клуб «Кэпиталз» и баскетбольный «Уизардс» остаются в Вашингтоне

Хоккейный клуб «Кэпиталз» и баскетбольный «Уизардс» остаются в Вашингтоне
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Владелец команд Тед Леонсис и мэр округа Колумбия Мюриел Баузер подписали протокол о намерениях, сообщает ESPN. Новый проект предполагает расширение арены на 18,5 тыс. квадратных метров, создание развлекательной инфраструктуры и обновление транспорта и систем безопасности. Начальная стоимость проекта оценивается в $ 515 млн.

«Отличный день, я очень рад. Это было верным решением для жителей, города и нас. Разумное деловое решение. Мы немного отстали от современных стандартов качества, но теперь согласовали новые условия», – цитирует Леонсиса ESPN.

«Мы являемся нынешним и будущим домом для «Кэпиталз» и «Уизардс». Мы будем вместе ещё очень долгое время», – цитирует мэра ESPN.

Предполагается, что сделка будет рассчитана до 2050 года, её окончательные детали будут обсуждаться на следующей неделе.

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