Команда Овечкина действительно уедет из столицы США? Что об этом известно

Похоже, владелец «Кэпиталз» просто торгуется, хотя его истинный замысел может простираться гораздо дальше.

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Спортивный мир стоит на пороге крупнейшей сделки в истории, и всё указывает на то, что сдачей от неё заденет не один вид. В течение ближайших недель НФЛ — главная лига мира в американском футболе — одобрит переход клуба «Вашингтон Коммандерс» в собственность бизнесмена Джоша Харриса. Сооснователь крупной инвестиционной компании Apollo Global Management уже владеет «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфией Сиксерс» из НБА, а также английским футбольным клубом «Кристал Пэлас». За права на новый клуб Харрис выложит не менее $ 6,3 млрд — никому прежде спортивные команды не доставались по такой цене.

Если процесс купли-продажи пройдёт без эксцессов, то, по информации The Washington Post, новые боссы в первую очередь поднимут вопрос прописки «командиров». Их нынешний стадион FedExField был построен в 1997 году, морально устарел, и НФЛ максимально заинтересована в том, чтобы на карте лиги его больше не существовало.

Стремления к большой и выгодной стройке есть и у представителей административных структур, расположенных рядом с Вашингтоном. The Washington Post сообщает, что в конкуренцию за возведение нового объекта включились два игрока — штаты Вирджиния и Мэриленд.

Мюриэль Элизабет Баузер, мэр городского округа Колумбия, на территории которого находится Вашингтон, высказалась за то, чтобы новую арену «Коммандерс» построили на месте их самого первого «дома» — «РФК Стэдиум». Однако это заявление многих не удовлетворило, и избежать вспышки напряжения между властями Колумбии и другими профессиональными командами региона не удалось.

Учредители компании Monumental Sports&Entertainment, которая владеет «Вашингтон Кэпиталз» и двумя баскетбольными клубами — «Уизардс» из мужской НБА и «Мистикс» из женской — в середине июня встретились с делегатами от округа и обсудили, как он может помочь в усовершенствовании «Кэпитал Уан-Арена», где выступают все три команды. Этот стадион также был построен в 1997-м и нуждается в значительных изменениях. Кроме того, анонимные источники сообщили The Washington Post, что, если компромисс не будет достигнут, Monumental рассмотрит возможность переезда клубов из Вашингтона в Вирджинию.

Председатель Совета округа Колумбии Фил Мендельсон в беседе с газетой снизил накал. Он охарактеризовал встречу как «позитивную» и отметил, что стороны обсуждали план реновации, а не релокации.

Юридически округ не обязан тратиться на модернизацию стадиона, хотя ещё в 2007 году вложил в его капитальный ремонт $ 50 млн. Мендельсон выразил личное мнение, что округ должен помочь бизнесменам и на этот раз. По словам Мендельсона, мэр Колумбии подтвердила готовность взаимодействовать с Тедом Леонсисом — владельцем клубов и стадиона. Среди первоочередных задач — реконструкция потолка и системы охлаждения.

Впрочем, нельзя исключать, что Леонсис ведёт переговоры и с представителями от Вирджинии. Если его клубы переедут туда, то это станет победой местных политиков, в том числе довольно влиятельного и популярного Гленна Янгкина, который обдумывает возможность участия в президентских выборах-2024.

Параллельно Леонсис ведёт другую игру, и её истинный смысл пока просматривается неясно. Два дня назад 66-летний предприниматель продал 5% акций Monumental фонду Qatar Investment Authority. Дочерняя компания фонда – Qatar Sports Investments – владеет футбольным «ПСЖ».