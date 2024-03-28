В Новосибирске пройдёт международный турнир с участием молодёжной сборной России, сообщает ФХР. На «Сибирь-Арене» сыграют молодёжные сборные России, Беларуси и Казахстана, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги. Соревнования пройдут с 25 по 28 апреля.

27 апреля болельщиков ожидает турнир в динамичном формате «3х3». Матчи такого формата состоят из трёх периодов по семь минут, а в случае ничьей проводится буллитная серия для определения победителей.

Расписание турнира «Кубок Будущего». Время указано местное.

25 апреля

15:30. Казахстан U20 — Беларусь U20

19:30. Россия U20 — СХЛ

26 апреля

15:30. Беларусь U20 — СХЛ

19:30. Россия U20 — Казахстан U20

27 апреля

18:30. Турнир 3х3

28 апреля

13:00. Казахстан U20 — СХЛ

17:00. Россия U20 — Беларусь U20

Напомним, по итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции.