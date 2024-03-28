«Калгари» выложил в соцсетях карту России с Крымом с отметками мест рождения хоккеистов

Канадский «Калгари» выложил в соцсетях карту России с Крымом. На ней клуб отметил места рождения российских игроков команды — защитников Даниила Мироманова и Никиты Охотюка, а также нападающего Андрея Кузьменко. На карте также отмечено место рождения белорусского форварда Егора Шаранговича.

Фото: Официальные соцсети «Калгари»

В текущем сезоне НХЛ «Калгари» одержал 33 победы в 71 матче и на данный момент отстаёт от зоны плей-офф на 15 очков.

Российский нападающий Андрей Кузьменко был обменян по ходу сезона из «Ванкувера». Россиянин провёл за «Калгари» 18 матчей, в которых набрал 8 (5+3) очков. Защитник Даниил Мироманов был обменян по ходу сезона из «Вегаса» и провёл за канадский клуб девять матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Защитник Охотюк был обменян из «Сан-Хосе» и за четыре матча в составе «Калгари» очков не набрал.