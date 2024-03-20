DailyFaceoff: Цыплаков — это новый Кузьменко, он как морковка, за которой все гоняются

Журналист DailyFaceoff Стивен Эллис оценил борьбу клубов НХЛ за нападающего «Спартака» Максима Цыплакова и сравнил его с форвардом «Калгари» Андреем Кузьменко.

«Цыплаков — как морковка, за которой все гоняются – это Кузьменко этого года. Цыплаков — вингер московского «Спартака» ростом 6 футов 3 дюйма и весом 200 фунтов. Он проводит выдающийся сезон: он установил рекорд результативности в своей карьере — 31 гол и 47 очков в 65 играх. Ему пришлось нелегко в последних нескольких играх регулярного чемпионата КХЛ, но он всё же побил свой личный рекорд в 25 очков за сезон.

Цыплаков обладает хорошим катанием, но ему не хватает скорости для НХЛ. Он не выиграет битву один на один с быстрыми и умными защитниками лиги. Цыплаков – нападающий, и его способность добираться до ворот и выигрывать единоборства может оказаться полезной. Он обладает габаритами и мастерством, но хороший ли это вариант для сделки?» — цитирует журналиста DailyFaceoff.