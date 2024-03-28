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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 28 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 28 марта
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Сегодня, 28 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут две встречи в сериях второго раунда Кубка Гагарина.

Игровой день откроется матчем в Магнитогорске, где местный «Металлург» примет на своей площадке «Спартак». Матч начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный — 2-2. После первых двух сухих побед магнитогорцев красно-белые ответили двумя победами на домашней площадке в Москве.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
28 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Продолжится игровой день матчем в Ярославле где местный «Локомотив» примет омский «Авангард». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу железнодорожников, которые в случае сегодняшней победы оформят выход в полуфинал Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
28 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1.

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