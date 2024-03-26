«Ястребы» воспользовались ошибками соперника и смогли во второй раз обыграть железнодорожников.

Не так просто, «Локомотив»! «Авангард» перевернул пятый матч и вернул серию в Ярославль

У «Локомотива» были все шансы сегодня присоединиться к «Трактору» и «Автомобилисту» в числе полуфиналистов Кубка Гагарина — ярославцы приехали в Омск закрывать серию с «Авангардом». Победителей этого противостояния уже ожидают челябинцы — и они могли узнать будущего соперника по итогам пятого матча.

Железнодорожники с первых же секунд продемонстрировали настрой решить все вопросы в эти 60 минут — подопечные Игоря Никитина включили то давление, с которым «ястребы» не могли справиться в предыдущих встречах. Оно сработало довольно быстро — ближе к середине первого периода Рид Буше отправился в штрафной бокс, и гостям хватило всего девяти секунд, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Максим Берёзкин открыл счёт в матче, поразив опустевшие ворота Павла Хомченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Ожидалось, что «Авангард» полетит отыгрываться, но на протяжении большей части времени хозяева были едва заметны. За первые 20 минут команда с Востока КХЛ нанесла всего один бросок в створ, в то время как «Локомотив» проверил Хомченко 12 раз. Кроме Берёзкина, однако, отличиться никто не сумел.

В равных составах у «ястребов» не получалось практически ничего, но первая же возможность разыграть лишнего закончилась в их пользу. Правда, показалось, что Томаш Юрчо переправлял шайбу в ворота акцентированным ударом коньком. Однако судьи не стали просматривать эпизод и засчитали гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Локомотив» довольно быстро восстановил преимущество в счёте, но дисциплина вновь подвела ярославцев — второе удаление железнодорожников было также реализовано «Авангардом». Первый гол Райана Спунера в этом плей-офф максимально накалил интригу перед третьим периодом — последние 20 минут основного времени обещали быть очень интересными.

Начались они с большинства гостей, и впервые за этот матч меньшинство сумело выстоять и не пропустить. И это был один из ключевых моментов матча — «Авангард» почувствовал себя увереннее и смог перевернуть матч, впервые выйдя вперёд. Семён Чистяков застал врасплох Даниила Исаева, предварительно разобравшись с защитой «Локо» — за 12 минут до финальной сирены «ястребы» оказались в качестве лидеров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Локомотив» попытался отыграться, но вместо этого пропустил ещё — Мартин Гернат подарил шайбу омичам в своей зоне, и хозяева этим воспользовались. Буше сделал счёт 4:2 и обострил борьбу в этой серии, которая вновь переезжает в Ярославль. Так просто «Авангард» победу не отдаст.