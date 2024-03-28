В фарм-клубе «Колорадо» рассказали о состоянии травмированного Николая Коваленко

Главный тренер фарм-клуба «Колорадо» Аарон Шниклот рассказал о состоянии травмированного нападающего Николая Коваленко, недавно прибывшего в расположение клуба. Россиянин пока не проводит ледовые тренировки и продолжает восстановление от травмы, полученной в последнем матче серии со СКА.

«Он продолжает работать с медицинским персоналом и тренером по силовой и физической подготовке. Мы хотим убедиться, что он достаточно здоров и его состояние стабильно, прежде чем он сможет выйти на лёд. Как только он сможет выйти на лёд, мы разработаем план его возвращения в игру», — цитирует Шниклота пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном сезоне за «Торпедо» 24-летний Коваленко принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка. В плей-офф КХЛ форвард сыграл пять матчей против СКА, где набрал 4 (0+4) очка.