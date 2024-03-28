Вайсфельд: сейчас в плей-офф КХЛ нет фаворита, который явно бы всех выносил

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд считает, что в текущем плей-офф КХЛ нет явного фаворита, который претендовал бы на Кубок Гагарина; вместе с тем он выделил ярославский «Локомотив».

«Локомотив» смотрится предпочтительнее. Но сейчас нет фаворита, который явно бы всех выносил. Вот ЦСКА, когда выигрывал предпоследний трофей, прошёлся по всем как каток. Выиграть может кто угодно. Мне кажется, что Ярославль выглядит предпочтительнее, но команда точно не безоговорочный фаворит», – цитирует Вайсфельда LiveResult.

Напомним, финалисты прошлогоднего Кубка Гагарина ЦСКА и «Ак Барс» вылетели из плей-офф в первом раунде. Армейцы уступили «Локомотиву» в пяти матчах, а казанцы проиграли «Автомобилисту».