«Автомобилист» впервые в истории взял медали. Как побеждает главная сенсация КХЛ?

Весь вчерашний день в хоккее прошёл под девизом «если вы не отзовётесь, мы напишем в Спортлото». Бушующий СКА устами своего президента нашёл единственного виновника вылета из плей-офф и привлёк целую группу канадских ветеранов для того, чтобы рассказать о том, как сломало серию одно-единственное удаление. Можно было бы задуматься об этом, если бы серия дошла до овертайма седьмого матча, однако СКА вылетел за пять, чего вряд ли могли ожидать даже самые ярые уральские оптимисты.

Всё это затмевает успех самого «Автомобилиста», который за один плей-офф выбил сначала «Ак Барс», а потом и СКА и уже обеспечил себе как минимум бронзовые медали КХЛ — первые в истории свердловского хоккея. Успех в серии с казанцами можно было списать на слишком пассивный и осторожный хоккей Билялетдинова, который уже объявил о своём уходе из активной тренерской деятельности. Однако СКА играл в совершенно другой, гиперактивной манере — и всё равно вылетел похожим образом. Как клуб, который в последние годы утвердился в статусе главного плей-оффного разочарования, впервые в своей истории прорвался к медалям?

В первую очередь — что нехарактерно для «Автомобилиста» эпохи УГМК — стоит отметить грамотную селекционную работу. Все привыкли, что екатеринбуржцы работают по принципу «хватай, что блестит» в безлимитных количествах. Правда, в отличие от того же СКА, клуб был ограничен только работой на рынке НСА: кажется, лишь дважды за последние восемь лет клуб покупал взрослого игрока у другого клуба лиги (Зборовский, Шумаков). После вылета от «Металлурга» прошлой весной можно было ожидать нового захода на цикл, однако тренерский штаб не поменялся, а трансферы были точечными.

В первую очередь — ставший героем самого спорного эпизода серии Кирилл Воробьёв. Он был призван заменить Алексея Василевского — старший брат вратаря «Тампы» в Екатеринбурге превратился из универсального защитника в чистого домоседа, а потом вернулся в родную Уфу. «Автомобилисту» нужен был другой человек, который бы принимал на себя чужие броски, и им стал Воробьёв, который в «Нефтехимике» сделал 192 блокшота. В новом клубе эта нагрузка в регулярке чуть снизилась, но в плей-офф Кирилл оказался лидером среди всех игроков в первом раунде, став воплощением той плотной позиционной игры, в которой увяз «Ак Барс».

Евгений Аликин Фото: РИА Новости

Конечно, главным героем первого раунда стал Евгений Аликин. Нельзя сказать, что перед стартом плей-офф он казался железной кандидатурой на место первого номера: в регулярке интереснее выглядел Владимир Гaлкин, у которого был успешный опыт игры в плей-офф КХЛ и ВХЛ. Аликин же в «Амуре» плей-офф толком не нюхал, да и в ВХЛ в последний раз там серьёзно играл восемь лет назад — однако сейчас он тащил в самые нужные моменты, несмотря даже на три замены по ходу матчей.

В плей-офф по-новому раскрылись и те, кто завалил регулярку. Казалось, Алексей Бывальцев совсем потух в третьем звене (20 очков в 65 матчах), а выступления Максима Осипова в равных составах вызывали большие вопросы. Однако они (и Воробьёв) стали основными при игре в меньшинстве, которое и в регулярке стало лучшим в лиге, а в плей-офф окончательно зацементировалось. Бывальцев не только нейтрализовывал чужие спецбригады, но и сам забил два гола в меньшинстве — и одно это, кажется, окупает его немаленький контракт.

В игровом плане серии с «Ак Барсом» и СКА очень напоминали друг друга. «Автомобилисту», кажется, удобнее играть вторым номером — все шесть гостевых матчей были выиграны, а в четырёх домашних поражения последовали в двух. Сценарий был схожим: две гостевые победы (с Казанью — за счёт большинства, в Петербурге — на хороших контратаках), потом тяжёлый выигрыш третьего матча дома. После этого следовал провальный по счёту четвёртый матч, который вроде бы давал повод поговорить о возможном камбэке и чудесах, однако пятый матч серию закрывал. Во всех играх «Автомобилист» побеждал, когда забивал первым, при этом проиграл оба матча, где первым пропускал.

Оборонительная тактика «Автомобилиста» в двух сериях отличалась. «Ак Барс» зачастую банально не мог преодолеть те редуты, которые выстраивались в средней зоне, и позиционно в той серии иногда больше атаковали именно уральцы. Показательным тут может быть третий период пятой игры в Казани, где «Ак Барс» начинал атаку, утыкался во вполне билялетдиновское построение, вбрасывал шайбу, терял её и начинал всё заново.

Против СКА хоккеисты Николая Заварухина действовали иначе. Команда Ротенберга зачастую забирала своё в позиционных атаках грубой мускульной силой — возможности почти неограниченной ротации и хорошая физическая подготовка давали шанс немало играть в чужой зоне. Толку от этого было немного: чаще всего пятёрка игроков «Автомобилиста» очень компактно садилась около своих ворот, действуя почти как в меньшинстве, выдавливая соперника на периметр и провоцируя его на неопасные броски.

Штаб «Автомобилиста» Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Показательным в этом плане был третий матч: «Автомобилист» бросал в два раза меньше, но при этом выиграл матч по xG, так как уральцы создавали хорошие моменты после контратак, а СКА накручивал неопасные броски от синей линии. У армейцев было больше силового давления, но, чтобы вскрыть такую оборону, нужны были либо нестандартные решения, либо «грязные» голы. В этом плане нелепо выглядела «опала» габаритного Александра Кадейкина, который мог бы создавать такой нужный трафик на пятаке — его у СКА практически не было.

В атаке «Автомобилист» ставил на контратаки — и петербуржцам сложно было противостоять этому, разве что самим перейти на игру вторым номером с первых же секунд, что было невозможно. Невозможно было и совсем не ошибаться в передачах, играя так, как было привычно в регулярке — и здесь стоит отметить Серебрякова, который, несмотря на поражение, провёл блестящую серию и отразил немало контрвыпадов. Несмотря на то что команда в целом не ставит на активный прессинг, можно отметить действия отдельных звеньев в агрессивном отборе — например, ценнейший третий гол во второй игре создали трудяги Андрей Обидин и Степан Хрипунов, которые в плей-офф показали себя не только в плане разрушения, но и в плане созидания.

Кроме того, на льду мы видели и совсем другой в ментальном плане «Автомобилист». В прошлых плей-офф «Авто» лишь раз выигрывал овертайм, при этом проиграв девять раз — в третьем матче после 60 минут «Автомобилист» ещё и добавил на фоне хорошей физики СКА и логично дождался ошибки защитника. Прошлогодняя версия команды сломалась бы после того, как СКА превратил 1:2 в 4:2, может быть, даже отдала бы серию — но тут мы увидели обратный камбэк и спокойное завершение раунда в целом. Это одно из самых поразительных превращений сезона, и его можно объяснить только тому, кто находился с этой командой всё время.

На что способен этот «Автомобилист» дальше? Сказать трудно. «Металлург» и «Спартак» — кто-то из них гарантирован в следующем раунде — выглядят более тактически гибкими, чем «Ак Барс» и СКА. «Металлург», ко всему прочему, более быстр ногами, а у Андрея Разина есть дополнительная личная мотивация в играх с Екатеринбургом, что делает «Магнитку» даже более опасным на бумаге соперником. Сложно представить, что кто-то не разгадает секрет «Автомобилиста» по игре на удержание после первого гола — с другой стороны, так могло казаться и после первого раунда.

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