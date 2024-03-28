Кучеров может войти в топ-3 в истории НХЛ по числу очков за сезон для крайних форвардов

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в матче с «Бостоном» (3:1).

Таким образом, по итогам этого матча на счету россиянина стало 124 (42+82) очка за 71 игру в нынешнем сезоне, что помогло ему вновь выйти на первое место в гонке бомбардиров этой регулярки. До конца регулярного чемпионата «Тампе» осталось провести 10 матчей.

При текущем темпе набора очков Кучеров завершит регулярку с 142 очками в 81 матче. Таким образом, россиянин может выйти на третье место среди крайних нападающих НХЛ по количеству очков за сезон. Лидером по этому показателю является Яромир Ягр, набравший 149 очков в сезоне-1995/1996. На втором месте Майк Босси, набравший 147 очков в сезоне-1981/1982.

У главного преследователя Кучерова — звёздного форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона — на один балл меньше (123). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (119).

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