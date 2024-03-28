Кучеров поставил новый рекорд и возглавил гонку бомбардиров НХЛ! Но его конкуренты – звери

Российский форвард во второй раз в карьере может взять «Арт Росс Трофи», но динамика последних игр — против него.

Минувшей ночью набравшая отличный ход «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала седьмую победу в последних восьми матчах, сумев переиграть лидера Атлантического дивизиона «Бостон Брюинз» (3:1). Автором победной шайбы стал отличившийся в середине второго периода канадский форвард Брейден Пойнт, тогда как окончательный счёт установил российский нападающий Никита Кучеров.

30-летний Кучеров поразил пустые ворота «Брюинз» на последней минуте третьего периода, забросив свою 42-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Интересно, что последние пять голов россиянина пришлись на подобную игровую конфигурацию. Всего же в этом сезоне Кучеров забросил семь шайб в пустые ворота – столько же, сколько в предыдущих трёх чемпионатах (в рамках регулярок).

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Сегодняшний гол помог Никите впервые в карьере достичь отметки в 42 гола в регулярке НХЛ. Лидер бомбардирской гонки НХЛ установил новый личный рекорд по голам за сезон (ранее – 41 в 82 играх, 2018/2019). Впереди у Кучерова остаётся 10 матчей чемпионата, чтобы ещё сильнее поднять заданную снайперскую планку. Но главной индивидуальной задачей для Никиты является удержание лидерства в гонке бомбардиров.

После сегодняшнего гола в ворота «Брюинз» в активе россиянина стало 124 (42+82) очка в 71 матче. Нападающий «Лайтнинг» вернулся на чистое первое место в гонке бомбардиров, но его отрыв от двух преследователей является минимальным. На втором месте располагается форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон – 123 (45+78) очка в 72 играх. На третьем идёт капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид – 119 (26+93) очков в 68 играх.

№ Игрок Матчи Очки Сколько осталось сыграть 1 Кучеров 71 124 (42+82) 10 2 Маккиннон 72 123 (45+78) 10 3 Макдэвид 68 119 (26+93) 12

Ситуация в бомбардирской гонке НХЛ динамично меняется по итогам каждого матча. И делать далекоидущие прогнозы здесь является делом максимально неблагодарным. Тот же Кучеров за последнее время выдал два суперматча с «Рейнджерс» (1+4) и «Вегасом» (1+3), но прервал рекордную 13-матчевую результативную серию там, где этого меньше всего можно было ожидать – в игре с одним из главных аутсайдеров сезона НХЛ «Анахаймом». Предположить подобный сценарий развития событий было сложно.

В свою очередь, его конкуренты в последнее время демонстрировали ещё более высокую результативность, чем россиянин. Нападающий «Колорадо» имеет в активе выдающийся 19-матчевый действующий отрезок с набранными очками. Форма лидера «Эвеланш» поражает воображение, а дополнительным бонусом для канадского хоккеиста является то обстоятельство, что из 10 оставшихся матчей в регулярке шесть «лавины» сыграют на домашнем льду.

Это важный фактор сезона, ведь в нынешней регулярке Натан выдаёт историческую результативную серию в домашних матчах. Маккиннон набирал очки во всех 35 проведённых домашних матчах «Эвеланш» (77 очков на отрезке, 29+48). Его серия – вторая по продолжительности в истории лиги (как с начала сезона, так и на любом его отрезке).

В сезоне-1988/1989 Уэйн Гретцки установил абсолютный рекорд, набрав очки во всех 40 домашних матчах «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате (его продолжительность тогда составляла 80 игр). Если Натан наберёт очки в шести оставшихся домашних матчах, то установит рекорд, который будущие поколения смогут только повторить, но никак не превзойти, если не произойдёт ещё одного изменения формата лиги, который повлечёт за собой увеличение продолжительности регулярного чемпионата.

Канадский форвард «Колорадо» ранее никогда в карьере не выигрывал «Арт Росс Трофи», чего не скажешь о его соотечественнике из «Эдмонтона». Приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата прописался в домашней коллекции капитана «нефтяников». К 27 годам канадский форвард выигрывал его уже пять раз, в том числе и в трёх последних сезонах.

Начало нынешнего чемпионата сложилось для Коннора неудачно в силу разных причин, и в какой-то момент регулярки его отставание от связки Кучерова и Маккиннона превышало два десятка очков. Но в последнее время именно Макдэвид демонстрирует наиболее впечатляющий бомбардирский темп, стабильно выдавая матчи с 2+ очками. В последних пяти матчах Коннор отметился 13 результативными действиями, благодаря чему практически вплотную приблизился к Никите и Натану.

Сейчас его отставание от россиянина составляет пять очков, но в запасе у канадского форварда ещё две игры. С одной стороны, до конца сезона «Эдмонтон» и «Колорадо» ещё дважды сыграют между собой, а последний очный матч не сильно удался что лидеру «Ойлерз», что его конкуренту из «Эвеланш». Коннор ушёл со льда без очков, а Натан записал на свой счёт одну голевую передачу.

Но, во-первых, матч на матч не приходится, а во-вторых, до конца сезона «нефтяникам» остаётся провести встречи исключительно с командами из своей Западной конференции, что является настоящим подарком для набравшего грандиозные кондиции Коннора. Так что финальная разборка за «Арт Росс Трофи» будет нешуточной.

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