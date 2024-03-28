«Не сработало». Жамнов рассказал про отсутствие Ковальчука в пятом матче с «Магниткой»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от «Металлурга» (3:5) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 рассказал про отсутствие нападающего Ильи Ковальчука во встрече.

«Илье Ковальчуку дали передышку. Решили ввести новых ребят, свежих. Не сработало», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в сегодняшнем матче Ковальчука заменял форвард Шейн Принс.

В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7». В плей-офф Илья сыграл четыре встречи без набранных очков и с двумя минутами штрафа.