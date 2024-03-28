Главный тренер «Спартака» объяснил, чего не хватило для победы в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о поражении от «Металлурга» (3:5) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

«Игра у нас не получилась. От этого результат. Не знаю, почему в чётные и нечётные матчи разная результативность, я не звездочёт. Игры по-разному складываются, иногда забить не можешь, здорово играют вратари, а иногда есть реализация, отсюда результат.

Не хватило игровой дисциплины, начали делать то, что не нужно делать. Пошли ошибки, контратаки, голы. Наши ошибки привели к такому результату в первом периоде. Команда смотрелась достойно, но игра складывается 60 минут, нужны концентрация и выполнение игрового задания. Кареев молодец, вошёл в игру, держал нас в тонусе», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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