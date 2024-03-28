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Разин — о реакции «Магнитки» на тайм-аут: все понимали, что происходит

Разин — о реакции «Магнитки» на тайм-аут: все понимали, что происходит
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Спартаком» (5:3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 высказался о реакции хоккеистов уральского клуба на тайм-аут, взятый в середине третьего периода.

«Доволен ли я реакцией команды на взятый тайм-аут? Не знаю. Не хочу говорить, что вот я взял тайм-аут, и вот ребята… Ребята прекрасно понимали, что происходит. Все старались, но просто хотелось немного успокоить. Хотя ещё раз повторюсь, что все всё прекрасно понимали и надо было просто сбить напор «Спартака» после этих голов.

С Силантьевым всё нормально. Я его один раз назвал, но просто не получилось выйти, а потом уже просто сложно попасть в такие скорости. Сегодня никто из нападающих не вылетел, поэтому менять смысла не было», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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