«Не ищем мы лёгких путей». Андрей Разин прокомментировал третью победу над «Спартаком»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Спартаком» (5:3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

«Хорошее начало. Хорошо, что выиграли первый период. Реализовали моменты, хорошо действовали в средней зоне, хотя у соперника и было два 100-процентных момента. Повели 4:0, и, конечно… Сейчас вот с Алексеем разговаривали… Не ищем мы лёгких путей, надо нервы потратить.

Немного расслабились, пропустили ненужный гол в конце второго периода, и ненужные удаления чуть-чуть подпортили нам нервы. Но всё, что ни делается, то к лучшему. Не надо расслабляться. Есть что посмотреть и убрать ошибки. Серия продолжается», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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