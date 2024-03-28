«Так будет лучше для всех». Каменский — об уходе Федотова из ЦСКА

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал решение вратаря Ивана Федотова и ЦСКА расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

«Сейчас пришёл новый тренерский штаб, новый тренер вратарей. Возможно, новый штаб не видит его в следующем сезоне по его игре и тенденции в прошедшем. Такое бывает. А дальше всё зависит от Ивана. Он очень таланливый парень, ещё вернется на свой уровень 100%, но уже в другой команде. В НХЛ у него, конечно, шансы есть. Перед этим сезоном ставили одни задачи, перед новым ставят уже другие. Жизнь меняется. Думаю, так будет лучше для всех», — приводит слова Каменского Sport24.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

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