Фридман: считается, что Федотов находится на пути к началу своей карьеры в НХЛ

Журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о решении вратаря Ивана Федотова и ЦСКА расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

«По понятным причинам здесь все очень осторожны, но считается, что Федотов находится на пути к началу своей карьеры в НХЛ за «Филадельфию». Не знал об этом, пока сегодня не появились новости, но все стороны работали над решением в течение последних нескольких недель», — написал Фридман на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

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