Канарейкин — об Иване Федотове: сейчас всё надо доказывать по новой

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил решение вратаря Ивана Федотова и ЦСКА расторгнуть контракт по обоюдному согласию и прокомментировал возможное выступление игрока в НХЛ.

«Конечно, он уходил [в армию] с совершенно другой позиции силы. Он ушёл после хорошего выступления на Олимпиаде в Пекине и в Кубке Гагарина, всё шло, он был на пике своей формы. Та ситуация другая. Сейчас всё надо по новой делать и доказывать самому себе.

Переход в НХЛ? Если решение принимается и он поедет, значит, он всё-таки уверен в своих силах. Хочется пожелать ему успехов! Чтобы та мечта, за которой он идёт, была не только мечтой, чтобы он её осуществил», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».