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Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Реакция тренера «Локомотива» Никитина на камбэк «Авангарда» с 0:2 за полторы минуты

Реакция тренера «Локомотива» Никитина на камбэк «Авангарда» с 0:2 за полторы минуты
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В Ярославле проходит матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду омский «Авангард». После второго периода счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
28 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Гернат (Берёзкин, Береглазов) – 19:59 (5x5)     2:0 Шалунов (Берёзкин, Сергеев) – 22:32 (5x5)     2:1 Мартынов (Прохоркин, Юрчо) – 27:58 (5x5)     2:2 Чистяков (Ткачёв, Спунер) – 29:34 (5x5)     2:3 Прохоркин (Спунер, Ткачёв) – 39:57 (5x3)    

Омский клуб, уступая во втором периоде 0:2, за полторы минуты сумел сделать счёт равным. После чего главный тренер железнодорожников Игорь Никитин на скамейке «Локомотива» выглядел растерянным.

ВИДЕО

За «Авангард» в сегодняшнем матче отличились Игорь Мартынов и Семён Чистяков.

Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу ярославского клуба. При победе сегодня «Локомотив» обеспечит себе место в полуфинале Кубка Гагарина — 2024. Если сегодня победит «Авангард», серия вернётся на решающий седьмой матч в Омск, который состоится 30 марта.

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