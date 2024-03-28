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Реакция тренера «Локомотива» Никитина на камбэк «Авангарда» с 0:2 за полторы минуты

В Ярославле проходит матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду омский «Авангард». После второго периода счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Омский клуб, уступая во втором периоде 0:2, за полторы минуты сумел сделать счёт равным. После чего главный тренер железнодорожников Игорь Никитин на скамейке «Локомотива» выглядел растерянным.

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За «Авангард» в сегодняшнем матче отличились Игорь Мартынов и Семён Чистяков.

Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу ярославского клуба. При победе сегодня «Локомотив» обеспечит себе место в полуфинале Кубка Гагарина — 2024. Если сегодня победит «Авангард», серия вернётся на решающий седьмой матч в Омск, который состоится 30 марта.