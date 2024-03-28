Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» открыл счёт в игре с «Авангардом» за 0,2 секунды до конца первого периода

В Ярославле проходит матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду омский «Авангард». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Счёт во встрече открыл защитник железнодорожников Мартин Гернат с передач Максима Берёзкина и Алексея Береглазова за 0,2 секунды до конца первого периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу ярославского клуба. При победе сегодня «Локомотив» обеспечит себе место в полуфинале Кубка Гагарина — 2024. Если сегодня победит «Авангард», серия вернётся на решающий седьмой матч в Омск, который состоится 30 марта.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше