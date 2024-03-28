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Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Локомотив» открыл счёт в игре с «Авангардом» за 0,2 секунды до конца первого периода

«Локомотив» открыл счёт в игре с «Авангардом» за 0,2 секунды до конца первого периода
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В Ярославле проходит матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду омский «Авангард». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
28 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
2 : 2
Авангард
Омск
1:0 Гернат (Берёзкин, Береглазов) – 19:59 (5x5)     2:0 Шалунов (Берёзкин, Сергеев) – 22:32 (5x5)     2:1 Мартынов (Прохоркин, Юрчо) – 27:58 (5x5)     2:2 Чистяков (Ткачёв, Спунер) – 29:34 (5x5)    

Счёт во встрече открыл защитник железнодорожников Мартин Гернат с передач Максима Берёзкина и Алексея Береглазова за 0,2 секунды до конца первого периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу ярославского клуба. При победе сегодня «Локомотив» обеспечит себе место в полуфинале Кубка Гагарина — 2024. Если сегодня победит «Авангард», серия вернётся на решающий седьмой матч в Омск, который состоится 30 марта.

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