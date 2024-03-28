Заместитель комиссионера НХЛ: контракт Федотова с «Филадельфией» остаётся действительным

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о статусе контракта голкипера Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз». Напомним, сегодня, 28 марта, вратарь расторг контракт с ЦСКА.

«Контракт Федотова с „Филадельфией“? Он действителен и всегда был таковым», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

Ранее журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что Федотов в скором времени может присоединиться к «Филадельфии».

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше