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Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Локомотив — Авангард 2:3, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 28 марта

«Авангард» одержал победу над «Локомотивом» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина — 3-3
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В Ярославле закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
28 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Гернат (Берёзкин, Береглазов) – 19:59 (5x5)     2:0 Шалунов (Берёзкин, Сергеев) – 22:32 (5x5)     2:1 Мартынов (Прохоркин, Юрчо) – 27:58 (5x5)     2:2 Чистяков (Ткачёв, Спунер) – 29:34 (5x5)     2:3 Прохоркин (Спунер, Ткачёв) – 39:57 (5x3)    

Счёт во встрече открыл защитник железнодорожников Мартин Гернат с передач Максима Берёзкина и Алексея Береглазова за 0,2 секунды до конца первого периода.

В начале второго игрового отрезка Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Андрея Сергеева удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте периода Игорь Мартынов с передач Николая Прохоркина и Томаша Юрчо размочил счёт во встрече. Спустя полторы минуты Семён Чистяков с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера сделал счёт равным. За три секунды до конца периода Николай Прохоркин с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва впервые в матче вывел омский клуб вперёд.

Счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Омске послезавтра, 30 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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