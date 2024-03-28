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«Авангард» одержал победу над «Локомотивом» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина — 3-3

В Ярославле закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт во встрече открыл защитник железнодорожников Мартин Гернат с передач Максима Берёзкина и Алексея Береглазова за 0,2 секунды до конца первого периода.

В начале второго игрового отрезка Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Андрея Сергеева удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте периода Игорь Мартынов с передач Николая Прохоркина и Томаша Юрчо размочил счёт во встрече. Спустя полторы минуты Семён Чистяков с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера сделал счёт равным. За три секунды до конца периода Николай Прохоркин с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва впервые в матче вывел омский клуб вперёд.

Счёт в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Омске послезавтра, 30 марта.

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