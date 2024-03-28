Спунер после отставки Кравца набрал 6 очков за 4 игры, до этого было 0 очков за 5 матчей

В Ярославле закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В этом матче форвард «ястребов» Райан Спунер отдал две результативные передачи. Таким образом, после отставки Михаила Кравца с поста главного тренера омичей 32-летний канадец набрал 6 (1+5) очков. До этого в пяти встречах Спунер не набрал ни одного результативного балла.

Напомним, в регулярке Спунер сыграл 65 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 61 очко.

Отметим, что счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Омске послезавтра, 30 марта.