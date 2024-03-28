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Победный гол форварда «Авангарда» Прохоркина в матче серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

Победный гол форварда «Авангарда» Прохоркина в матче серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»
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В Ярославле закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За три секунды до конца второго периода Николай Прохоркин с передач Райана Спунера и Владимира Ткачёва впервые в матче вывел омский клуб вперёд. Как оказалось, данная шайба стала победной для «ястребов» в матче. Эту шайбу «Авангард» забросил при игре в формате «5 на 3».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Омске послезавтра, 30 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 13:30 мск.

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