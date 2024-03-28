«Что здесь комментировать?» Никитин отреагировал на поражение «Локомотива» от «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о поражении от «Авангарда» (2:3) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Что здесь комментировать? Нужно готовиться к следующему матчу. Что показала эта игра? Что нужно всё показывать в следующей. Это же плей-офф, здесь всё очень просто. Кто четыре раза побеждает, тот и проходит дальше. Сейчас уже всё предельно ясно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» уступал в серии со счётом 0-2 и 1-3. Вторую игру в Омске «ястребы» разгромно проиграли со счётом 0:7, после чего главный тренер Михаил Кравец был отправлен в отставку.

Отметим, что счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Омске послезавтра, 30 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 13:30 мск.

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