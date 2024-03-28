«Должны почтить память павших и заниматься своей работой». Никитин — о переносе пятой игры

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (2:3) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина прокомментировал перенос пятой игры в связи с трагическими событиями в Подмосковье.

«Всё-таки перенос пятого матча как-то сказался? Нет, это отговорки в пользу бедных. После тех событий, которые произошли, даже обсуждать переносы – глупость. Мы должны почтить память павших и заниматься своей работой.

Что нужно сделать, чтобы сломить кураж «Авангарда»? Ты не можешь контролировать кураж «Авангарда», ты можешь контролировать самого себя. Мы будем сосредотачиваться на тех ценностях, которые есть у нас в команде. Это самое главное.

Нет ощущения, что выпустили серию из-под контроля? Следующий матч всё покажет. Можно многое наобещать, но нужно сделать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.