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Никитин: «Локомотив» растерялся после первых игр серии. Пена размыла наше основание

Никитин: «Локомотив» растерялся после первых игр серии. Пена размыла наше основание
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (2:3) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина высказался о психологическом состоянии игроков ярославского клуба.

«У команды пропал психологический стержень? Здесь нужно быть взрослым. Когда тебе даётся, тогда и надо не просто ценить, а анализировать, для чего тебе это даётся. Мы просто немножко растерялись после первых игр в том плане, что всё как-то… А сейчас всё так, как и должно было быть в серии с «Авангардом». Мне кажется, следующий матч и покажет, у кого есть мужские качества, кто вырос за этот год, что мы за команда. Все статьи, которые были до этого – обнуляются. Их надо смыть. Жизнь с чистого листа, кто сможет это пройти – это будет дорогого стоить.

Можно сказать, что в последних матчах у «Локомотива» не получается сражаться? Я не думаю, что мы не сражаемся. Просто эта пена, которая после первых матчей возникла, она немножко размыла наше основание. Это чисто житейская ситуация. Как говорится, как бы ты высоко ни поднимался, главное – не отрываться от коллектива. Думаю, сейчас все на земле», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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