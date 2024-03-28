Кожевников: плохо играл Федотов в этом сезоне, решение ЦСКА не удивляет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение вратаря Ивана Федотова и армейского клуба расторгнуть контракт по обоюдному согласию и оценил игру голкипера в сезоне-2023/2024.

«Решение ЦСКА не удивляет. Откровенно говоря, плохо играл Федотов в этом сезоне. Не соответствовал тому уровню, который показывал раньше. Видимо, была договорённость, что ему дадут возможность играть все матчи, но ничего великого он не показал. Это не уровень ЦСКА. Надеюсь, что Федотов всё-таки докажет, что он игрок высокого уровня. Возможно, и в НХЛ он может кого-то заинтересовать, там могут раскрыть хоккеиста», — цитирует Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

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