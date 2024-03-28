The Athletic: Федотов присоединится к «Филадельфии» до конца сезона

Журналисты североамериканского портала The Athletic заявили, что голкипер Иван Федотов присоединится к «Филадельфии Флайерз» до конца сезона. Напомним, сегодня, 28 марта, вратарь расторг контракт с ЦСКА.

Отмечается, что в Национальной хоккейной лиге изданию подтвердили, что нет проблем или препятствий для немедленного перехода Федотова в команду или игры за неё.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

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