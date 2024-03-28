Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт рассказал о целях клуба на остаток регулярки НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт рассказал о целях клуба на остаток регулярки НХЛ после того, как команда обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Для нас ничего не меняется на остаток регулярки. Мы будем атаковать в каждой игре и делать всё возможное [для победы]. Сегодняшняя цель — убедиться, что мы играем правильно, делаем правильные вещи. Это важно в дальнейшем и, безусловно, будет важно и в плей-офф», — приводит слова Лавиолетта журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 27 марта «Рейнджерс» на своей площадке обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме. Эта победа позволила «Нью-Йорку» оформить выход в плей-офф.