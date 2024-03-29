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Итоги игрового дня плей-офф ВХЛ 28 марта, турнирная сетка Кубка Петрова

Итоги игрового дня плей-офф ВХЛ 28 марта, турнирная сетка Кубка Петрова
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28 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 прошла одна встреча серии 1/4 финала.

В Альметьевске местный «Нефтяник» при счёте 3-2 в свою пользу в серии 1/4 Кубка Петрова принимал Зауралье из Кургана. Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0. Шайбами в составе хозяев отметились Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин и Данил Гизатуллин.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
28 марта 2024, четверг. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 0
Зауралье
Курган
1:0 Кателевский (Воронин, Емец) – 27:09 (5x4)     2:0 Бровкин (Крутов) – 39:39 (5x4)     3:0 Гизатуллин (Локтев) – 58:25 (5x5)    

Таким образом, «Нефтяник» победил в серии со счётом 4-2 и стал третьим полуфиналистом плей-офф ВХЛ. Напомним, ранее в 1/2 финала Кубка Петрова – 2024 вышли «Рубин» и АКМ. В серии «Югры» и «Химика» счёт равный — 3-3. Седьмая встреча состоится 30 марта на льду ханты-мансийского клуба. Начало игры — в 15:00 мск.

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