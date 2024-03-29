Итоги игрового дня плей-офф ВХЛ 28 марта, турнирная сетка Кубка Петрова

28 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 прошла одна встреча серии 1/4 финала.

В Альметьевске местный «Нефтяник» при счёте 3-2 в свою пользу в серии 1/4 Кубка Петрова принимал Зауралье из Кургана. Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0. Шайбами в составе хозяев отметились Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин и Данил Гизатуллин.

Таким образом, «Нефтяник» победил в серии со счётом 4-2 и стал третьим полуфиналистом плей-офф ВХЛ. Напомним, ранее в 1/2 финала Кубка Петрова – 2024 вышли «Рубин» и АКМ. В серии «Югры» и «Химика» счёт равный — 3-3. Седьмая встреча состоится 30 марта на льду ханты-мансийского клуба. Начало игры — в 15:00 мск.