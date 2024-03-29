Овечкин сравнялся с Макиннисом по количеству матчей в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости стартовал первый период. Счёт 0:0.

Благодаря выходу на лёд в этой встрече российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин догнал по количеству матчей в НХЛ бывшего канадского защитника «Калгари Флэймз» и «Сент-Луис Блюз» Аллана Макинниса. У обоих хоккеистов 1416 матчей в турнире. Таким образом, они делят 36-ю строчку по этому показателю.

Следующим в списке расположился Люк Ричардсон, у которого 1417 игр. Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, выступавший за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз». У него 1779 игр.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи. В регулярном чемпионате россиянин проводит 1416-й матч. За это время форвард забил 848 голов и сделал 695 результативных передач.

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