«Я никогда не видел никого подобного». Оши — об успешной игре Овечкина в последних матчах

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался об успешной игре капитана столичной команды Александра Овечкина в последних встречах.

«Похоже, что жажда Ови забивать вернулась и проявляется в полную силу. Я никогда не видел никого подобного», — цитирует Оши журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Вашингтон» выиграл шесть из последних семи матчей и держится в зоне плей-офф.

Овечкин не смог забить в матче с «Детройтом» (4:3 ОТ) и прервал свою голевую серию. Александр забивал на протяжении пяти игр, оформил три дубля, забросил восемь шайб. Также на его счету одна передача, и в общей сложности форвард набрал девять очков за последние шесть матчей.

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