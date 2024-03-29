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Болельщик — Овечкину: обменяю картошку на шайбу

Болельщик — Овечкину: обменяю картошку на шайбу
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Юный болельщик забавно обратился к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину перед матчем регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Перерыв
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Джиордано (Нис) – 10:09    

Ребёнок на картонке написал следующий текст: «Ови, мы проделали весь этот путь из Айдахо. Обменяю картошку на шайбу». Также в руке у него была картошка.

Фото: Соцсети «Вашингтон Кэпиталз»

Напомним, накануне Овечкина сфотографировали с чипсами и фастфудом в руке, когда он поднимался на борт самолёта для полёта на матч с «Торонто Мэйпл Лифс».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. «Торонто», в свою очередь, находится на пятом месте на Востоке, записал в свой актив 89 очков.

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