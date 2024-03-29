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Питтсбург Пингвинз – Коламбус Блю Джекетс 3:2, как сыграли, победил Питтсбург Пингвинз, результат матча НХЛ 29 марта

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
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Сегодня, 29 марта, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Оливье (Сиверсон, Силлинджер) – 25:20     1:1 Малкин (Летанг, Раст) – 29:50 (pp)     1:2 Силлинджер (Тексье, Проворов) – 33:11     2:2 Малкин (Кросби, Бантинг) – 36:11 (pp)     3:2 О'Коннор (Кросби, Жозеф) – 40:35    

В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметился Дрю О'Коннор и дубль на счету Евгения Малкина. Голевыми передачами отличились Крис Летанг, Брайан Раст, Майкл Бантинг, Пьер-Оливье Жозеф
и Сидни Кросби (0+2). У гостей забрасывали Мэтью Оливье и Коул Силлинджер, которым ассистировали Дэймон Сиверсон, Коул Силлинджер, Александр Тексье и российский защитник Иван Проворов.

После 72 матчей «Питтсбург» занимает 12 место в Восточной конференции с 74 очками. «Коламбус» расположились на последней 16-й строчке той же конференции, набрав 58 очков в 73 играх.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Коламбус» сыграют дома с «Колорадо Эвеланш».

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