Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 марта, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметился Дрю О'Коннор и дубль на счету Евгения Малкина. Голевыми передачами отличились Крис Летанг, Брайан Раст, Майкл Бантинг, Пьер-Оливье Жозеф

и Сидни Кросби (0+2). У гостей забрасывали Мэтью Оливье и Коул Силлинджер, которым ассистировали Дэймон Сиверсон, Коул Силлинджер, Александр Тексье и российский защитник Иван Проворов.

После 72 матчей «Питтсбург» занимает 12 место в Восточной конференции с 74 очками. «Коламбус» расположились на последней 16-й строчке той же конференции, набрав 58 очков в 73 играх.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Коламбус» сыграют дома с «Колорадо Эвеланш».

Материалы по теме Малкин вошёл в число игроков, которые забивали 20 и более голов в 15 сезонах в НХЛ

Малкин и Кросби провели тренировку с детьми: