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Малкин вошёл в число игроков, которые забивали 20 и более голов в 15 сезонах в НХЛ

Малкин вошёл в число игроков, которые забивали 20 и более голов в 15 сезонах в НХЛ
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Питтсбурга».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Оливье (Сиверсон, Силлинджер) – 25:20     1:1 Малкин (Летанг, Раст) – 29:50 (pp)     1:2 Силлинджер (Тексье, Проворов) – 33:11     2:2 Малкин (Кросби, Бантинг) – 36:11 (pp)     3:2 О'Коннор (Кросби, Жозеф) – 40:35    

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился дублем в матче с «Коламбусом». Для Малкина это 20-й и 21-й голы в текущем сезоне.

Таким образом, Малкин стал 31-м игроком в истории НХЛ и четвёртым действующим игроком, забившим в пятнадцати сезонах по 20 и более голов. По этому показателю российский хоккеист сравнялся с Патриком Кейном, который выступает за «Детройт Ред Уингз». Больше только у Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз» (19) и Сидни Кросби, из того же «Пингвинз» (16).

За карьеру Малкин провёл 1135 матчей, в которых забил 492 шайбы и отдал 792 голевые передачи.

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