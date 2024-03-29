Малкин вошёл в число игроков, которые забивали 20 и более голов в 15 сезонах в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу «Питтсбурга».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился дублем в матче с «Коламбусом». Для Малкина это 20-й и 21-й голы в текущем сезоне.

Таким образом, Малкин стал 31-м игроком в истории НХЛ и четвёртым действующим игроком, забившим в пятнадцати сезонах по 20 и более голов. По этому показателю российский хоккеист сравнялся с Патриком Кейном, который выступает за «Детройт Ред Уингз». Больше только у Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз» (19) и Сидни Кросби, из того же «Пингвинз» (16).

За карьеру Малкин провёл 1135 матчей, в которых забил 492 шайбы и отдал 792 голевые передачи.

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Малкин ответил Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»: