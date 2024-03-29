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Гол Тарасенко и передача Куликова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За «Флориду» забивали Владимир Тарасенко и Александр Барков. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

В составе «Айлендерс» отличились Райан Пулок, Мэтью Барзал и Жан-Габриэль Пажо. Российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями. Голкипер Семён Варламов сделал 27 сейвов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Айлендерс» проведут матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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