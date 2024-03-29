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Флорида Пантерз – Нью-Йорк Айлендерс 2:3, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 29 марта

Гол Тарасенко и передача Куликова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Тарасенко (Барков, Куликов) – 08:13     1:1 Пулок (Пажо, Сизикас) – 13:20     2:1 Барков (Райнхарт, Миккола) – 26:32     2:2 Барзал (Добсон, Сизикас) – 28:43     2:3 Пажо (Пелеч, Энгвалль) – 30:42    

За «Флориду» забивали Владимир Тарасенко и Александр Барков. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

В составе «Айлендерс» отличились Райан Пулок, Мэтью Барзал и Жан-Габриэль Пажо. Российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями. Голкипер Семён Варламов сделал 27 сейвов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Айлендерс» проведут матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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