Голевая передача Евгения Кузнецова помогла «Каролине» в сухую обыграть «Детройт»
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Сегодня, 29 марта, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Детройт Ред Уингз». Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ахо (Гюнцель, Джарвис) – 24:42 2:0 Джарвис (Ахо, Гюнцель) – 25:39 (pp) 3:0 Нечас (Кузнецов, Мартинук) – 30:46 4:0 Шей (Ахо, Джарвис) – 36:23
В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Себасьбян Ахо, Сет Джарвис, Мартин Нечас и Брэди Шей. На счету российского нападающего Евгения Кузнецова голевая передача.
После 74 матчей «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции с 99 очками. «Детройт» расположился на девятой строчке, набрав 79 очков в 73 играх.
Следующий матч «Каролина» проведёт с «Монреаль Канадиенс», а «Детройт» сыграет с «Флорида Пантерз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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