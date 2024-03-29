Голевая передача Евгения Кузнецова помогла «Каролине» в сухую обыграть «Детройт»

Сегодня, 29 марта, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Детройт Ред Уингз». Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Себасьбян Ахо, Сет Джарвис, Мартин Нечас и Брэди Шей. На счету российского нападающего Евгения Кузнецова голевая передача.

После 74 матчей «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции с 99 очками. «Детройт» расположился на девятой строчке, набрав 79 очков в 73 играх.

Следующий матч «Каролина» проведёт с «Монреаль Канадиенс», а «Детройт» сыграет с «Флорида Пантерз».

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