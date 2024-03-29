«Каролина», «Бостон» и «Флорида» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ

По итогам первой половины очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги определились ещё три команды, гарантировавшие себе выход в предстоящий плей-офф.

От Восточной конференции участие в розыгрыше Кубка Стэнли сегодня обеспечили «Каролина Харрикейнз», «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз».

Таким образом, на Востоке НХЛ определены уже четыре участника плей-офф. Первым попадание в кубковую восьмёрку себе гарантировал «Нью-Йорк Рейнджерс», располагающийся сейчас на лидирующей строчке в конференции.

Во второй половине восьмёрки сейчас находятся «Торонто Мэйпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Филадельфия Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз», продолжающие борьбу за выход в плей-офф.