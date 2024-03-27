Лучший день Панарина! Выбил историческую «сотку» в НХЛ и несётся к вечному рекорду

32-летний российский нападающий Артемий Панарин проводит восьмой сезон в Национальной хоккейной лиге. На протяжении этого времени форвард был одним из самых стабильных хоккеистов во всей лиге, неизменно демонстрируя отличные статистические показатели, но никак у россиянина не получалось добраться до гроссмейстерского рубежа в 100 очков по итогам регулярного чемпионата. Каждый раз что-то мешало – то обрушившийся коронавирус, то травма на финише «гладкой» части сезона. Но в этом сезоне всё изменилось.

Перед домашним матчем с «Филадельфией Флайерз» в активе россиянина значилось 99 результативных действий, и следующее набранное очко позволяло ему войти в пантеон игроков, выбивавших 100. Ждать этого исторического события для всего заокеанского этапа карьеры Артемия пришлось до середины второго периода, к которой «синерубашечники» уступали с дефицитом в две шайбы после голов Скотта Лотона и Райана Пилинга.

В этот момент хозяевам помогло удаление Тайсона Фёрстера. Стоит отметить, что это было первое и последнее нарушение правил со стороны хоккеистов «Флайерз» в сегодняшней встрече. Но одному из лидеров регулярного чемпионата НХЛ этого хватило, чтобы вернуться в игру. «Рейнджерс» разыграли незатейливую комбинацию по выводу на бросок Мики Зибанеджада: Адам Фокс доставил шайбу Панарину, Артемий нашёл передачей шведа, тот прицелился и пробил своего соотечественника Самуэля Эрссона. Точный бросок Зибанеджада означал, что Панарин впервые в карьере добрался до своей «сотки».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» за последние 18 лет, кому удалось разменять 100 очков. Примечательно, что в том самом сезоне-2005/2006 как раз и был установлен клубный рекорд по очкам в одном регулярном чемпионате. Выдающийся чешский бомбардир Яромир Ягр завершил регулярку на отметке в 123 результативных действия. С тех пор мало того что никто и близко из игроков «Рейнджерс» не смог приблизиться к этому показателю. Но до настоящего момента никому не удавалось даже разменять рубеж в 100 очков. Теперь это сделал Панарин.

Если же говорить о российском пуле «сотников», то Артемий стал всего восьмым представителем нашего хоккея за океаном с подобным достижением. Ранее эту отметку покоряли Никита Кучеров (четырежды), Александр Могильный (дважды), Сергей Фёдоров (дважды), Евгений Малкин (трижды), Александр Овечкин (четырежды), Павел Буре (дважды) и Кирилл Капризов. Национальный бомбардирский рекорд по очкам в сезоне принадлежит Кучерову, который в сезоне-2018/2019 набрал 128 баллов. Второе место занимает Могильный (127 в сезоне-1992/1993), следом располагается снова Кучеров (123, 2023/2024).

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе гостей, а после возвращения из раздевалок в третьем периоде начался настоящий вратарский кошмар. Ни голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, ни вратарь «Филадельфии» Эрссон не могли в полной мере успешно противостоять нападению. За 20 минут общими усилиями соперники организовали семь заброшенных шайб. «Рейнджерс» преуспели четырежды, «Флайерз» — трижды.

Сначала форварды «Рейнджерс» Джонни Бродзински и Алекси Лафреньер с интервалом в полторы минуты отправили две шайбы в ворота гостей, в результате чего хозяева не только смогли отыграться, но и впервые в матче вырвались вперёд. Дальше началась игра в догонялки. «Рейнджерс» трижды лидировали в счёте, «Флайерз» неизменно ликвидировали минимальное отставание. Панарин в этой голевой «перестрелке» отметился ещё одной результативной передачей, когда дубль оформлял Лафреньер.

В итоге судьба матча решилась в овертайме, который продлился меньше минуты. Спустя 36 секунд после вбрасывания победную для «Рейнджерс» точку поставил защитник Адам Фокс, одним из ассистентов которого вновь выступил Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта победа позволила «Рейнджерс» гарантировать себе участие в плей-офф НХЛ. Символично, что сегодня команда Питера Лавиолетта, так же как и её главный лидер, разменяла порог в 100 набранных очков. Таким образом, «Парни с Бродвея» вернулись на первое место в турнирной таблице и стали первым официальным участником розыгрыша Кубка Стэнли – 2024. Для самого Лавиолетта эта победа стала 800-й за карьеру в НХЛ.

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Панарин же в итоге завершил матч с ассистентским хет-триком. Теперь на его счету стало 102 (43+59) очка в 72 матчах. Он занимает четвёртое место в гонке бомбардиров лиги и делит шестую строчку в истории «Рейнджерс» по очкам в одном сезоне.

До клубного рекорда Ягра россиянину не хватает 21 очка. Добраться до достижения чешской легенды будет чрезвычайно сложно, но теоретически возможно, если Хлебушку удастся выдать невероятный отрезок на финише регулярки.

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Впрочем, главные события для Артемия и его команды в нынешнем сезоне в любом случае теперь наступят лишь поздней весной. После первого в карьере покорения 100-очкового Эвереста мечты российского форварда наверняка простираются и о первом в жизни завоевании Кубка Стэнли. А для этого «Рейнджерс» будет требоваться первоклассная игра от самого Панарина.

Кстати, с большой степенью вероятности можно предположить, что кубковый путь «синерубашечников» может начаться как раз с противостояния с «Филадельфией». Но окончательное распределение команд внутри кубковой восьмёрки станет известно только через три недели.