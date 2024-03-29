Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид вплотную приблизился к Маккиннону и Кучерову в списке лучших бомбардиров НХЛ

Макдэвид вплотную приблизился к Маккиннону и Кучерову в списке лучших бомбардиров НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 марта, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на своей площадке «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

В составе «Эдмонтона» гол и две передачи на счету капитана Коннора Макдэвида. Канадский форвард записал на свой счёт 122-е (27+95) очко в нынешней регулярке и вплотную приблизился к Натану Маккиннону (123) и Никите Кучерову (124) в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Коннор Макдэвид Подробнее

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

После 71 матча «Эдмонтон» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 92 очками в активе.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
Видео
Гол и две передачи Коннора Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Лос-Анджелесом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android